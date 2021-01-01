Обзор лучших бизнес книг всех времен
Бизнесменами не рождаются, а становится благодаря ежедневной работе над собой. Можно получить 10 дипломов и ни разу не применить свои знания на практике, но можно прочитать одну книгу, которая раз и навсегда изменит вашу жизнь. Лучший способ инвестировать деньги- вложить их в развитие себя, и книги в этом смысле наш главный помощник. Инвестиция в знания по прежнему считается самым высокодоходным проектом.
Еженедельно мы публикуем обзоры на лучшие книги о бизнесе, где вы найдете массу полезных и практических советов, которые мотивируют и помогают в развитие бизнеса. Читайте и применяйте на практике успешные бизнес модели, ведь в знаниях сила.
Сегодня команда https://lindeal.com проводит обзор культового издания Д.Канемана «Думай медленно, решай ...
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Изучая современную бизнес – литературу редакция https://lindeal.com попросту не могла обойти вниманием мировой ...
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Основу любого бизнеса, прежде всего, составляет клиентоориентированность. Совершенно неважно, создаете вы ...
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В сегодняшней статье команда https://lindeal.com проводит обзор одной из самых противоречивых книг известного ...
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Сегодня редакция https://lindeal.com проводит разбор одного из самых известных бестселлеров начала XXI века - «От ...
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В нашей сегодняшней статье команда https://lindeal.com проводит обзор бестселлера Максима Батырева «45 татуировок ...
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Сегодня редакция https://lindeal.com предлагает разобрать мировой бестселлер Джоша Кауфмана «Сам себе MBA».
Можно ли ...
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А вы уже читали мировой бестселлер Джорджа Клейсона «Самый богатый человек в Вавилоне»? Команда https://lindeal.com ...
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Сегодня редакция https://lindeal.com предлагает познакомиться с мировым бестселлером Наполеона Хилла «Думай и ...
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Сэр Ричард Брэнсон – это не просто успешный предприниматель, миллиардер, филантроп, но и яркая и ...
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