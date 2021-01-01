Обзор лучших бизнес книг всех времен

Бизнесменами не рождаются, а становится благодаря ежедневной работе над собой. Можно получить 10 дипломов и ни разу не применить свои знания на практике, но можно прочитать одну книгу, которая раз и навсегда изменит вашу жизнь. Лучший способ инвестировать деньги- вложить их в развитие себя, и книги в этом смысле наш главный помощник. Инвестиция в знания по прежнему считается самым высокодоходным проектом.

Еженедельно мы публикуем обзоры на лучшие книги о бизнесе, где вы найдете массу полезных и практических советов, которые мотивируют и помогают в развитие бизнеса. Читайте и применяйте на практике успешные бизнес модели, ведь в знаниях сила.