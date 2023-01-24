ТОП-15 лучших книг по эзотерике

Эзотерика – это наука, изучающая духовное развитие и самопознание. Чтобы сделать первый шаг на пути к самосовершенствованию, каждому человеку нужно что-то свое. Кому-то достаточно прочитать цитату кого-то из великих, а другого не подвигнут на изменения даже авиакатастрофа и несколько месяцев в коме. Единого рецепта или универсальной книги, с которых можно было бы начать свой путь в эзотерике, не существует. Поэтому редакция бизнес – журнала Lindeal.com изучила рейтинга на нескольких десятках эзотерических ресурсах и форумах и подготовила для вас ТОП - 15 лучших эзотерических произведений, которые, по мнению адептов саморазвития, должны прочесть все, кто стремится изменить себя или свою жизнь в лучшую сторону.

ТОП-15 книг по эзотерике:

«Учение дона Хуана», Карлос Кастанеда

«Хохот шамана», Владимир Серкин

«Клип-трансерфинг. Принципы управления реальностью», Вадим Зеланд

«Молчание сердца. Учение о просветлении и избавлении от страданий», Роберт Адамс

«Держава света», Николай Рерих

«Осознанность. Ключи к жизни в душевном равновесии», Ошо Раджниш

«Подсознание может всё!», Джон Кехо

«Тайна», Ронда Берн

«Хакеры Сновидений», Андрей Реутов

«Путешествия вне тела», Роберт Монро

«Тайная [оккультная] философия», Агриппа Неттесгеймский

«Беседа с Богом. Новые откровения», Нил Доналд Уолш

«Путь мирного воина», Дэн Миллмэн

«Магический переход: путь женщины-воина», Тайша Абеляр

«Опыт дурака, или Ключ к прозрению (Как избавиться от очков)», Мирзакарим Норбеков

Лучшие книги по эзотерике

По теме эзотерика написано немало достойных произведений, благодаря чему заняться самопознанием и самосовершенствованием может каждый. Мы постарались отобрать для вас только лучшие книги – обязательно возьмите их на заметку.

1. «Учение дона Хуана», Карлос Кастанеда

«Учение дона Хуана: Путь индейцев» - это первая эзотерическая работа знаменитого Карлоса Кастанеды. Книга была впервые опубликована в 1968 году и с тех пор неоднократно переиздавалась. Работа посвящена начальному этапу обучения автора у индейского шамана из племени яки. Первоначально она писалась, как магистерская диссертация по антропологии, но, со временем сумела привлечь внимание широких слоев общества. Достоверность фактов, которые описываются в этой и последующих книгах Кастанеды неизменно порождает массу споров. Произведение включает в себя два раздела. В первом повествование ведется от первого лица. Автор рассказывает о своем знакомстве и попытках наладить общение с шаманом. Вторая часть посвящена попыткам Кастанеды оценить и систематизировать информацию, полученную во время жизни в племени яки.

2. «Хохот шамана», Владимир Серкин

«Хохот Шамана» – это книга, которая гарантированно перевернет вашу жизнь. Она заставляет читателя размышлять, при этом раз за разом автору удается доказывать простую истину - ответы даже на самые сложные вопросы лежат на поверхности. Если мы не видим их, значит, нам это не нужно. В мире существует огромное количество ценных и важных вещей, которые мы не замечаем в повседневной суете. А ведь зачастую именно от них зависят наши благополучие, комфорт и безопасность. Владимир Серкин – доктор наук, профессор и дипломированный психолог. Многие идеи, о которых он пишет в книге, поражают своей фантастичностью – перемещение души между телами, общение с животными и растениями и т.д. Но даже, несмотря на это, мы рекомендуем вам обязательно прочитать эту работу, так как в ней содержится масса полезной и интересной информации.

3. «Клип-трансерфинг. Принципы управления реальностью», Вадим Зеланд

Клип-трансерфинг – это уникальная техника управления событиями, которые происходят в нашей жизни. Вадим Зеланд уверен, что те люди, которые смогут овладеть трансерфингом смогут совершать невозможные на взгляд простого обывателя вещи. Автор уверен, что каждый человек с рождения наделен магическими силами, но мы не знаем, как пользоваться ими. С помощью предложенной им техники вы сможете открыть в себе доселе неведомые возможность и сделать свою реальность такой, о которой вы мечтали. Если говорить более простым и понятным языком Зеланд учит своих читателей программировать будущее. В процессе прочтения вы гарантированно переосмыслите свое будущее, освоите способы реализации желаний и достижения поставленных целей.

4. «Молчание сердца. Учение о просветлении и избавлении от страданий», Роберт Адамс

Роберт Адамс – это просветленный мастер Адвайты-Веданты, ученик Рамана Махараши, современный западный мыслитель, чей авторитет духовного наставника признан многими традициями Востока. Его последователи сегодня живут практически во всех уголках земного шара. Произведение «Молчание сердца» переведено на 9 языков мира и продается миллионными тиражами. При жизни Роберт не писал книг и вел совершенно непубличную жизнь, но он регулярно проводил духовные встречи – беседы, тексты которых изложены в этой работе. Адамс простым и доступным языком объяснят, как обрести абсолютное благополучие, начать жизнь в гармонии и любви, избавиться от страданий и боли.

5. «Держава света», Николай Рерих

«Держава света» – это сборник духовно-философских эссе, написанных величайшим русским мистиком, философом и художником, Николаем Рерихом. Впервые он был опубликован еще в 1931 году. За свою жизнь автор написал свыше семи тысяч картин и несколько десятков книг. Современники считали его гениальным и просветленным. По мере прочтения «Державы света» можно почувствовать, как глубоко в душе зарождается любовь к жизни. Эту магическую книгу можно начинать практически с любой страницы – автор рассуждает на вечные темы, раскрывает собственное видение на этические идеалы и незыблемые ценности. Только листая страницу за страницей, приходит осознание того, насколько объемны и невероятны идеи писателя, который во многом опережал свое время.

6. «Осознанность. Ключи к жизни в душевном равновесии», Ошо Раджниш

Ошо Раджниш уверен, что одной из самых важных вещей, которую нужно понять о людях, является то, что все мы спим. И даже когда, мы думаем, что проснулись, на самом деле продолжаем спать. Бодрствование – это лишь красивое, но абсолютно пустое слово. Мы спим ночью, спим днем. Спим с рождения и до самой смерти, продолжая переходить во сне от одного образа к другому. Чтобы мы не делали во сне – не имеет смысла. Поэтому, абсолютно все великие мыслители призывали человечество проснуться. Для этого они создавали специальные методы и стратегии, которые с помощью шоковой терапии способны привести нас в осознанность. Ошо считает, что проснуться можно только, подвергшись шоку, потому буквально каждая клетка тела, каждый фибр нашей души пропитаны сном и избавиться от него лишь пожелав этого, невозможно.

7. «Подсознание может всё!», Джон Кехо

Джон Кехо твердо убежден, что человеческое подсознание способно на невероятные вещи. Думайте, что это лишь выдумки очередного писателя? Предлагаем вам отринуть сомнения и попробовать поработать со своим подсознанием, воспользовавшись авторскими методиками и техниками, изложенными в этой книге. Для ее написания Кехо в 1975 году оставил цивилизацию и переселился в лес. Жизнь одинокого отшельника позволила ему понять, как работает наш мозг. Автор не гарантирует успех и процветание каждому читателю, особенно, если вы при этом ничего не делайте и лежите весь день в грязном халате на диване. Разработанные им упражнения помогают справиться с внутренними барьерами (страх неудачи, боязнь, что скажут люди, детские комплексы и т.д.), которые мешают нам в жизни. «Подсознание может все» должна обязательно пополнить вашу коллекцию эзотерических книг, вам она точно будет полезна.

8. «Тайна», Ронда Берн

Каждый человек, который интересуется эзотерикой и планирует с ее помощью изменить свою жизнь к лучшему, наверняка смотрел или хотя бы слышал о фильме «Секрет», вышедшим в прокат в 2006 году. По отзывам кинокритиков, он переворачивает мышление человека и учит позитивным аффирмациям. Этот фильм был снят по книге Ронда Берна «Тайна». Автор этой невероятной работы не дает своим последователям ложных надежд. Он считает, что главное правило, которое должны уяснить все мы, заключается в том, что кардинальные изменения в жизни начинаются с изменения себя. Став другим человеком, мы попросту не сможет оставаться теми, кем мы были, при этом мы начнем двигаться вперед, навстречу своим мечтам и желаниям.

9. «Хакеры Сновидений», Андрей Реутов

В основе книги «Хакеры Сновидений» лежат события, которые происходили в реальной жизни. Некая группа исследователей в течение нескольких лет проводила эксперименты, по результатам которых Андрей Реутов написал это произведение. Его интересной особенностью стало то, что эзотерическая информация причудливо переплетается с художественным сюжетом. Героем книги стал обычный парень Максим. Однажды, он становится свидетелем перестрелки, в процессе которой один из людей просто испарился. Через некоторое время Макс вновь встретил этого человека, и даже смог поговорить с ним. Борис называет себя хакером сновидений и уверяет, что может проникать в чужие мысли и сны. Вот только ему и его друзьям угрожает смертельная опасность, так как за ними охотится некий Легион с центром в США. Нельзя не отметить, что главной ценностью этой книги является не ее сюжет, а процесс обучения главного героя, его диалоги с другими персонажами, описываемые автором эзотерические практики.

10. «Путешествия вне тела», Роберт Монро

Многочисленные религиозные и эзотерические учения утверждают, что помимо физического тела, у каждого человека имеется нематериальная часть. Несмотря на то, что наука отвергает существование души, сегодня известно об огромном количестве случаев, когда люди переживали опыт внетелесного существования. Одним из них является Роберт Моро, который рассказывает свою историю в книге с говорящим названием «Путешествия вне тела». Интересно, что все друзья и знакомые в один голос характеризуют автора, как человека со скептическим и трезвым складом ума, благодаря чему читатели относятся к его рассказам с максимальной серьезностью. Многие мистические факты и явления Моро старается объяснить с научной точки зрения, хотя это удается ему далеко не всегда.

11.«Тайная [оккультная] философия», Агриппа Неттесгеймский

В список популярной эзотерической литературы просто невозможно не включить «Тайную философию» Агриппы Неттесгеймского. Именно этот средневековый философ стоит у истоков современной эзотерики. Это трехтомная работа произвела неизгладимое впечатление на таролога Элифаса Леви, с легкой руки которого термин «оккультизм» был введен в широкое употребление. Агриппа жил на рубеже пятнадцатого – шестнадцатого вв. во Франции. За свою жизнь он сменил огромное количество профессий, много путешествовал и нажил немало влиятельных врагов, в том числе в кругу высших церковных сановников. Избежать преследования со стороны инквизиции ему удалось лишь благодаря протекции влиятельных друзей. Трактат «Тайная (оккультная) философия» создался автором практически на протяжении всей его жизни. В нем Агриппа рассматривает суть магии и ее значение для материального мира. Немало внимания он уделяет алхимии, свойствам и рецептам приготовления различных мазей и ядов, возможностям использования талисманов, созданных каббалистами и евреями, иерархии ангелов и демонов.

12. «Беседа с Богом. Новые откровения», Нил Доналд Уолш

В некотором роде эта книга перекликается с другим известным произведением Уолша – «Единение с Богом». В «Беседах» автор акцентирует внимание на толковании 10 иллюзий, свойственных каждому человеку. Повествование ведется в достаточно необычном формате. По словам Уолша однажды он написал Богу письмо и тот ответил на него в мыслях Нила. Начиная с этого момента, он начал задавать Богу вопросы, а полученные ответы записывать на бумагу. Из этих записей впоследствии и было создано это произведение, ставшее бестселлером. Ничего удивительного в популярности книги нет. Ведь людям свойственно искать Пророка, через которого можно было бы вот запросто, по-дружески поговорить с самим Богом. Задать ему вопросы. Узнать тайны будущего. Получить указания или советы, как жить в любви и достатке.

13.«Путь мирного воина», Дэн Миллмэн

«Путь мирного воина» - это классическая история, рассказанная с юмором и теплотой, обращенная к воину, который живет внутри каждого из нас. У читателей вызывает смех, слезы и озарение, которое позволяет обрести высшую цель в своей жизни. Автор – американский легкоатлет, чемпион мира по прыжкам на батуте. В настоящее время он работает тренером по боевым искусствам и ведет лекции по философии у студентов. Его книга переведена на 30 мировых языков, а советы и рекомендации Миллмэна изменили жизнь миллионов людей в разных уголках планеты. Автор побуждает к самосовершенствованию и развитию в личной жизни, политике, бизнесе, культуре и спорту. Взяв за основу собственный опыт, он учит бороться со своими страхами, выстраивать систему взаимовыгодных отношений с окружающими, воспитывать силу духа. Совершите путешествие вместе с Дэном по пути мирного воина к безграничному счастью!

14. «Магический переход: путь женщины-воина», Тайша Абеляр

«Магический переход» Тайши Абеляр – это вполне «Кастанедовская» книга, с помощью которой вы сможете не просто совершить увлекательное путешествие в мир шаманской магии дона Хуана, а получить ценнейшие практические советы о том, как воспитать в себе «женщину – война». Автор рассказывает о магических приемах и упражнения, с помощью которых можно раскрыть свои энергетические ресурсы, прокачать молодость, здоровье, силу духа. Настоящее имя автора - Мэриэнн Симко. Американская писательница и антрополог, называла себя ведьмой и ярой последовательницей Карлоса Кастанеды. Интересно, что после смерти своего кумира Симко покинула Лос-Анджелес и больше ее никто не видел. По одной из версий на фоне постигшего ее горя она совершила ритуальный суицид. По другой версии, так же как и многие другие ученики Кастанеды, Мэриэнн «стерла личную историю», сменив имя и начав новую жизнь.

15. «Опыт дурака, или Ключ к прозрению (Как избавиться от очков)», Мирзакарим Норбеков

«Опыт дурака» - это весьма необычная книга. Это не просто трактат по философии для хронических неудачников, а практическое руководство к действию. Автор в своей работе раскрывает альтернативную систему оздоровления, которая была официально признана одной из самых эффективных Международной ассоциацией независимых экспертов. Автор – яркая и сильная личность. Мирзакарим Норбеков позиционирует себя, как воина света, любви и добра, который ведет за собой тех, чья душа нуждается в самопознании. Безусловно, книга не оставит равнодушным ни одного человека. У кого-то она вызовет лишь агрессию и неприязнь. А кто-то, наоборот, по мере прочтения сможет открыть для себя нечто необычное и сокровенное, скрывающее глубинную суть вещей.

Заключение

«Эзотерика» — слово, которое у многих вызывает испуг, настораживает. Однако эзотерические учения притягивают и увлекают, ведь они объясняют многие процессы, которые происходят в мире вокруг нас.